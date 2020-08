Plumes, paillettes et talons à l'Inter

Ambiance plumes, talons hauts et paillettes à la salle de l'Inter. La compagnie Vol de nuit propose un spectacle de cabaret burlesque depuis vendredi à Porrentruy. Six musiciens sont présents sur scène autour des trois jeunes actrices. Elles ont écrit et mis en scène « Les filles des résilles ». Les costumes, colorés, osés ou délicats, ont également été fabriqués par leurs soins.





Charlestone, Ginger Saphir et la Reine de trèfle

Emeline Beuchat, Nancy Mettey et Eve Mittempergher ont toutes une dizaine d'années de théâtre derrière elles. Sur scène, elles deviennent Charlestone, Ginger Saphir et la Reine de trèfle. Elles veulent faire découvrir l'univers du cabaret burlesque au public jurassien, un monde « très peu connu dans le Jura », explique Emeline Beuchat.