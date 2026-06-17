Un temps d’adaptation pour ViCulturelle après la baisse de la capacité de l’Atrium

Un temps de réflexion pour ViCulturelle après la baisse temporaire de la capacité d’accueil de l’Atrium. La salle de spectacle de Vicques ne pourra accueillir que 200 spectateurs maximum au lieu des 500 possibles jusqu’alors. La nouvelle a été annoncée mardi soir par le maire de Val Terbi lors de la séance du Conseil général. La jauge a été fixée suite à une inspection des services de l’Etat du Jura. Les normes de sécurité doivent être revues par les autorités communales. La commission ViCulturelle, en charge de la gestion de l’Atrium, doit revoir l’organisation d’une partie de ses événements. « Pour l’heure, on ne reporte rien, on n’annule rien, on est dans une phase d’analyse en attendant de savoir quelles seront les décisions finales », explique le programmateur de la salle du Val-Terbi Nicolas Jobin.

Les interrogations ne se portent cependant pas sur tous les événements prévus par ViCulturelle. « Les spectacles de 200 personnes, on peut les conserver sans problème », indique Nicolas Jobin. La commission devra, en revanche « décider d’un report » pour les manifestations qui affichent déjà complètes. Le programmateur de l’Atrium « prend acte de la décision ». Il s’interroge toutefois sur « le grand gap entre 500 et 200 personnes et l’effet immédiat de la décision. »