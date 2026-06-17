Un temps d’adaptation pour ViCulturelle après la baisse de la capacité de l’Atrium

La commission en charge de la gestion de la salle de Vicques doit réfléchir à l’organisation ...
Un temps d’adaptation pour ViCulturelle après la baisse de la capacité de l’Atrium

La commission en charge de la gestion de la salle de Vicques doit réfléchir à l’organisation de ses prochains événements. Les autorités cantonales restent, de leur côté, attentives à l’application des normes en vigueur.

La salle de spectacle de l'Atrium à Vicques doit revoir sa fréquentation maximale à la baisse, du moins, pour un certain temps. La salle de spectacle de l'Atrium à Vicques doit revoir sa fréquentation maximale à la baisse, du moins, pour un certain temps.

Un temps de réflexion pour ViCulturelle après la baisse temporaire de la capacité d’accueil de l’Atrium. La salle de spectacle de Vicques ne pourra accueillir que 200 spectateurs maximum au lieu des 500 possibles jusqu’alors. La nouvelle a été annoncée mardi soir par le maire de Val Terbi lors de la séance du Conseil général. La jauge a été fixée suite à une inspection des services de l’Etat du Jura. Les normes de sécurité doivent être revues par les autorités communales. La commission ViCulturelle, en charge de la gestion de l’Atrium, doit revoir l’organisation d’une partie de ses événements. « Pour l’heure, on ne reporte rien, on n’annule rien, on est dans une phase d’analyse en attendant de savoir quelles seront les décisions finales », explique le programmateur de la salle du Val-Terbi Nicolas Jobin.

Les interrogations ne se portent cependant pas sur tous les événements prévus par ViCulturelle. « Les spectacles de 200 personnes, on peut les conserver sans problème », indique Nicolas Jobin. La commission devra, en revanche « décider d’un report » pour les manifestations qui affichent déjà complètes. Le programmateur de l’Atrium « prend acte de la décision ». Il s’interroge toutefois sur « le grand gap entre 500 et 200 personnes et l’effet immédiat de la décision. »

Nicolas Jobin : « Pour l’heure, on annule et on ne reporte rien. »

Ecouter le son

Les autorités restent « extrêmement attentives » depuis le début de l’année

L’ECA Jura a indiqué mercredi lors de la présentation de son rapport annuel 2025 être « extrêmement attentif » depuis le drame de Crans-Montana. Les services cantonaux mettent l’accent sur la sécurité liée aux incendies afin de faire appliquer les normes en vigueur. « Depuis le début de l’année, l’ensemble des partenaires, sous notamment la responsabilité de l’ECA Jura et du service de l’économie et de l’emploi, s’attèle à mieux informer les communes et les tenanciers d’établissements publics », explique la ministre des finances et présidente de l’ECA Jura Rosalie Beuret Siess.

Rosalie Beuret Siess rappelle encore que « les normes applicables au niveau suisse sont les mêmes ». Elle souligne une prise de conscience des responsabilités et des devoirs des partenaires : « Cela signifie parfois de revoir les capacités, pour une période temporaire, afin de mettre les dispositifs en place et d’aller vers davantage de sécurité ». /nje-fwo

Rosalie Beuret Siess : « L’ensemble des partenaires s’attèle à mieux informer les communes et les tenanciers d’établissements publics. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une partie du Jura touchée par une alerte canicule de degré 4

Une partie du Jura touchée par une alerte canicule de degré 4

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 17:10

Un roulement miniature innovant sur le devant de la scène

Un roulement miniature innovant sur le devant de la scène

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 16:11

Le Grand prix des exposants de l’EPHJ revient à Louis Bélet

Le Grand prix des exposants de l’EPHJ revient à Louis Bélet

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 15:19

Championnats de Suisse de cyclisme : Un défi sécuritaire de taille

Championnats de Suisse de cyclisme : Un défi sécuritaire de taille

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 12:15

Articles les plus lus

Un Jurassien élu juge fédéral

Un Jurassien élu juge fédéral

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 11:00

Recourants déboutés dans le dossier des Arquebusiers

Recourants déboutés dans le dossier des Arquebusiers

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 11:34

Championnats de Suisse de cyclisme : Un défi sécuritaire de taille

Championnats de Suisse de cyclisme : Un défi sécuritaire de taille

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 12:15

Le Grand prix des exposants de l’EPHJ revient à Louis Bélet

Le Grand prix des exposants de l’EPHJ revient à Louis Bélet

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 15:19

Un Jurassien élu juge fédéral

Un Jurassien élu juge fédéral

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 11:00

Recourants déboutés dans le dossier des Arquebusiers

Recourants déboutés dans le dossier des Arquebusiers

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 11:34

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 11:46

Le Jura épargné par les sinistres l’année dernière

Le Jura épargné par les sinistres l’année dernière

Région    Actualisé le 17.06.2026 - 17:39