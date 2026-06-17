Un temps d’adaptation pour ViCulturelle après la baisse de la capacité de l’Atrium

La commission en charge de la gestion de la salle de Vicques doit réfléchir à l’organisation de ses prochains événements. Les autorités cantonales restent, de leur côté, attentives à l’application des normes en vigueur.
Un temps de réflexion pour ViCulturelle après la baisse temporaire de la capacité d’accueil de l’Atrium. La salle de spectacle de Vicques ne pourra accueillir que 200 spectateurs maximum au lieu des 500 possibles jusqu’alors. La nouvelle a été annoncée mardi soir par le maire de Val Terbi lors de la séance du Conseil général. La jauge a été fixée suite à une inspection des services de l’Etat du Jura. Les normes de sécurité doivent être revues par les autorités communales. La commission ViCulturelle, en charge de la gestion de l’Atrium, doit revoir l’organisation d’une partie de ses événements. « Pour l’heure, on ne reporte rien, on n’annule rien, on est dans une phase d’analyse en attendant de savoir quelles seront les décisions finales », explique le programmateur de la salle du Val-Terbi Nicolas Jobin.
Les interrogations ne se portent cependant pas sur tous les événements prévus par ViCulturelle. « Les spectacles de 200 personnes, on peut les conserver sans problème », indique Nicolas Jobin. La commission devra, en revanche « décider d’un report » pour les manifestations qui affichent déjà complètes. Le programmateur de l’Atrium « prend acte de la décision ». Il s’interroge toutefois sur « le grand gap entre 500 et 200 personnes et l’effet immédiat de la décision. »
Nicolas Jobin : « Pour l’heure, on annule et on ne reporte rien. »
Les autorités restent « extrêmement attentives » depuis le début de l’année
L’ECA Jura a indiqué mercredi lors de la présentation de son rapport annuel 2025 être « extrêmement attentif » depuis le drame de Crans-Montana. Les services cantonaux mettent l’accent sur la sécurité liée aux incendies afin de faire appliquer les normes en vigueur. « Depuis le début de l’année, l’ensemble des partenaires, sous notamment la responsabilité de l’ECA Jura et du service de l’économie et de l’emploi, s’attèle à mieux informer les communes et les tenanciers d’établissements publics », explique la ministre des finances et présidente de l’ECA Jura Rosalie Beuret Siess.
Rosalie Beuret Siess rappelle encore que « les normes applicables au niveau suisse sont les mêmes ». Elle souligne une prise de conscience des responsabilités et des devoirs des partenaires : « Cela signifie parfois de revoir les capacités, pour une période temporaire, afin de mettre les dispositifs en place et d’aller vers davantage de sécurité ». /nje-fwo