Appel de Genève: cofondatrice faite Officier de la Légion d'honneur

La cofondatrice de l'Appel de Genève Elisabeth Decrey Warner est promue dans l'ordre de la Légion d'honneur française. Déjà Chevalier, elle a reçu mardi à Genève de l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin les insignes d'Officier.

Dans son discours, l'ancienne présidente du Grand Conseil genevois, qui a oeuvré pendant près de deux décennies à la tête de l'ONG humanitaire genevoise jusqu'en 2017, a estimé que cette récompense soulignait 'l'importance du rôle des femmes'. Elle s'est dite ravie de devenir la septième femme en Suisse à être promue à ce rang.

'Nous aussi pouvons, et devons, jouer un rôle primordial' pour améliorer la situation dans le monde, a-t-elle ajouté en présence du président du gouvernement genevois Mauro Poggia. Humanité, engagement ou résolution, elle a énuméré les exigences requises pour oeuvrer pour la paix.

Mme Decrey Warner a reçu ses insignes dans la salle de l'Hôtel de Ville où sont signés habituellement les actes des groupes armés non étatiques qui s'engagent auprès de l'Appel de Genève à honorer le droit international humanitaire (DIH). L'ONG a discuté avec près de 180 entités en près de 25 ans. Elle a lancé des Actes d'engagement contre les mines antipersonnel, pour la protection des enfants, contre les violences sexuelles, contre les famines et pour la protection des travailleurs de santé dans les conflits.

Dans une lettre en janvier dernier par son ambassadeur à l'ONU à Genève, le gouvernement français a salué en Mme Decrey Warner 'un engagement remarquable' pour la paix et la protection des civils. Au travers de l'Appel de Genève et d'autres mandats, il mentionnait les efforts de la Genevoise pour les femmes, pour lesquelles elle souhaite un Parlement mondial, pour le DIH et pour les droits humains.

Désormais, Mme Decrey Warner est membre du Conseil de fondation des Leaders pour la paix, une organisation lancée par M. Raffarin qui réunit des dizaines de personnalités gouvernementales ou de la société civile, anciennes ou actuelles. Elle siège notamment au côté du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. L'entité, établie il y a plusieurs années, est enregistrée depuis quelques mois comme fondation à Genève.

/ATS