Stéréotypes de genre persistants pour les pères en tant que parent

Une étude présentée mardi à Fribourg montre que les pères rencontrent encore et toujours des stéréotypes de genre dans leur rôle parental. Ce contexte peut entraîner un manque de modèles et de soutien, ce qui vient compliquer leur tâche de parents.

Les résultats ont été dévoilés lors d'une conférence de presse organisée conjointement par Pro Junior Fribourg, Maenner.ch/MenCare Suisse et la Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR). L'étude d'impact a été réalisée auprès des pères ayant participé au projet pilote de camps pères enfants.

Ces camps sont uniques en Suisse, rappelle le communiqué des trois partenaires. Ils sont ouverts à tous les pères de Suisse romande assumant seuls, partiellement ou totalement, l’éducation de leurs enfants et ont lieu chaque été depuis 2021. Le prochain, cinquième du nom, se déroulera du 27 juillet au 1er août à Leysin (VD).

Ateliers le matin

Bien qu'il soit difficile de dissocier les effets des camps d'autres formes de soutien, les témoignages recueillis permettent néanmoins de mettre en lumière comment les camps ont contribué à répondre aux quatre besoins principaux des pères seuls avec enfants qui ont été identifiés dans l’étude de besoins réalisée en 2021.

Il s'agit d'obtenir de l’aide et des informations adaptées, de se reconnaître et d'être reconnu dans son rôle de père seul avec enfant (s), de partager des activités et un quotidien pour renforcer la relation père enfant ainsi que d'échanger entre pairs et d'apprendre des expériences des autres.

Les ateliers animés par un professionnel expert en parentalité masculine sont proposés tous les matins pendant les camps. Ils ont permis aux participants de mieux identifier leurs besoins, tout en assurant au passage l'acquisition des outils concrets pour soutenir l’éducation de leurs enfants.

Pas seuls au monde

Les camps ont aussi créé un environnement où les pères se sont sentis légitimes dans leur rôle et ont pu constater qu’ils n'étaient pas seuls. Ils ont pu tisser des liens forts avec leurs enfants, en dehors des contraintes quotidiennes, et ont eu la possibilité d’échanger avec d’autres pères dans une situation similaire.

Ce qui favorise la solidarité et l’apprentissage mutuel. L’étude prouve que 'ces camps contribuent à soutenir la parentalité des participants', ont conclu les intervenants. Ils permettent 'non seulement de renforcer le lien père enfant, mais aussi de renforcer la confiance des pères et de les aider à mieux comprendre leur rôle'.

Offre améliorée

L’offre sera améliorée au travers d’un ajustement des contenus des ateliers pour éviter les redondances, en particulier pour les pères revenant plusieurs fois. Leurs envies et propositions sur des thématiques à aborder seront aussi demandées via le formulaire d’évaluation à la fin du camp et prises en compte ultérieurement.

En 2020, face à la demande croissante, Pro Junior Fribourg a décidé d’étendre son concept de séjours pour les mamans élevant seules leurs enfants aux pères élevant seuls leurs enfants. L’offre est ouverte à tous les pères francophones de Suisse romande. Les premiers camps ont eu lieu à Charmey (FR) et Vaumarcus (NE).

