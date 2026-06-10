Rossemaison tient sa revanche contre Courroux

C’est ce qui s’appelle remettre les pendules à l’heure ! En Ligue A d’inline hockey, le SHC Rossemaison a terrassé les Wolfies de Courroux 13-2, mercredi soir, au Forum Biwi. Deux semaines après leur défaite sur la piste des Loups – leur seul revers de la saison jusqu’à présent -, les Mustangs ont sorti les crocs. La montée en puissance du leader a été beaucoup trop violente pour l’actuel avant-dernier du classement.

Si les locaux ont pris le jeu à leur compte d’emblée, ils ont souvent trouvé l’excellent portier Hugo Cerviño ou un défenseur combattif et courageux de Courroux sur leur chemin. Et quand Rossemaison a logiquement ouvert la marque, les visiteurs ont répliqué sur une de leurs rares occasions du premier tiers-temps. La joie fut de courte durée… avant la déferlante orange.





Cinq buts en 3’28’’

Trop souvent pénalisé (ndlr : cinq pénalités reçues en 27’), Courroux a concédé le 2-1 et le 3-1 en infériorité numérique en toute fin de première période et en tout début de deuxième. Le match avait tourné et la machine du Forum Biwi était en marche. Et particulièrement efficace. En 3’28’’, le score passait de la parité à 6-1. Pas rassasié, Rossemaison trouvait encore les montants à deux reprises, puis inscrivait le 7e avant la mi-match.

A neuf jours de la Coupe d’Europe à Bienne, les Mustangs avaient à cœur de trouver les bons automatismes et n’ont pas desserré l’étreinte. « On a mis beaucoup d’intensité pendant tout le match », s’est félicité le quadruple buteur Clément Stemer. Le SHCR a multiplié les offensives devant la cage d’Hugo Cerviño, qui a cédé sa place après le dixième, puis de Mathieu Günter. Il a inscrit 11 buts consécutifs avant que les visiteurs ne parviennent à marquer leur deuxième réussite de la soirée. Courroux n’a que rarement existé dans cette rencontre. « On a pris une bonne leçon », a souri le capitaine des visiteurs Anthony Geiser. Rossemaison a conforté sa place de leader et compte désormais 13 unités d’avance sur son poursuivant. Les hommes de Steve Nussbaumer sont donc parfaitement lancés dans leur quête continentale, eux qui n’avaient terminé « que » 3es de la dernière grand-messe européenne. De son côté, Courroux occupe toujours la 9e et avant-dernière place du classement de Ligue A à deux points du 8e et avec la même avance sur la lanterne rouge. /mle