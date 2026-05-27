Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Les Wolfies ont infligé aux Mustangs leur première défaite de la saison en Ligue A d’inline ...
Exploit de Courroux qui se paie Rossemaison

Les Wolfies ont infligé aux Mustangs leur première défaite de la saison en Ligue A d’inline hockey. Ils l’ont emporté 6-5 aux tirs au but.

Les Courroux Wolfies ont dominé le voisin Rossemaison au terme d'un derby palpitant. (Photo : archives Mauricette Schnider) Les Courroux Wolfies ont dominé le voisin Rossemaison au terme d'un derby palpitant. (Photo : archives Mauricette Schnider)

C’est un derby qui a tenu toutes ses promesses en Ligue A d’inline hockey. Au bout du suspense, Courroux s’est imposé 6-5 contre Rossemaison, mercredi soir. L’avant-dernier du classement a donc damé le pion au leader qui demeurait invaincu avant cette rencontre. Quel exploit du néo-promu !

Portés par Mathieu Wüst et Ryan Kottelat (quatre points chacun), les Wolfies ont affiché une grosse détermination dans ce match. L’ouverture du score du voisin n’a pas influencé les hommes de Sébastien Tarchini qui ont d’emblée cru en leur chance. Bien leur en a pris. Dans la première période, Courroux a rétabli la parité, puis a pris les devants. Les Wolfies ont même accentué leur avantage au retour du vestiaire (3-1, 27e). Toutefois, les Mustangs ont du caractère et l’ont prouvé. A la mi-match, le leader a recollé en score, marquant à deux reprises en moins de deux minutes. Le jeu du chat et de la souris s’est poursuivi. Et quand Rossemaison a cru tenir son os en prenant les devants pour la première fois de la soirée à la 55e minute de jeu grâce au doublé d’Evan Fluri, Courroux lui a donné la réplique 19 secondes plus tard. Décomplexés, les locaux ont arraché la prolongation, puis la séance de tirs au but. Ils ont pu s’appuyer sur leur gardien Hugo Cerviño et sur des buts de Lelio Tarchini, Tim Sauvain et Fabien Günter pour arracher un point à Rossemaison qui n’avait pas égaré la moindre unité depuis le début de l’exercice. Au classement, les Mustangs restent en tête et comptent quatre points d’avance sur leur poursuivant La Tour. Courroux est toujours 9e et avant-dernier avec trois unités de retard sur Wiggertal qui est 8e. Il a toutefois engrangé une bonne dose de confiance ce mercredi. /mle


 

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