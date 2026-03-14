Le SHC Rossemaison soulève un premier trophée cette année

Le SHC Rossemaison savoure déjà les joies d’un titre. Le club vadais a remporté la Supercoupe d’inline hockey ce samedi à Bienne. Les Jurassiens, vainqueurs de la Coupe de Suisse la saison passée, étaient opposés au champion national Sayaluca, contre qui ils avaient perdu la finale des play-off en novembre dernier. Et bien le SHCR a nettement pris sa revanche. Il a écrasé les Tessinois 10-3 et s’adjuge la troisième Supercoupe de son histoire après celles remportées en 2022 et 2021. Le championnat de Ligue A reprendra ses droits le week-end prochain. /nmy