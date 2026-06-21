Le SHC Rossemaison sur le podium en Coupe d’Europe

Les Rossignols ont terminé 3e de la compétition continentale d’inline hockey qui s’est déroulée ...
Le SHC Rossemaison sur le podium en Coupe d’Europe

Les Rossignols ont terminé 3e de la compétition continentale d’inline hockey qui s’est déroulée ce week-end à Bienne. Ils ont remporté la petite finale contre les Allemands des Crash Eagles Kaarst 7-2.

Le SHC Rossemaison a terminé 3e de la Coupe d'Europe d'inline hockey à Bienne. (Photo : Jonathan Vallat) Le SHC Rossemaison a terminé 3e de la Coupe d'Europe d'inline hockey à Bienne. (Photo : Jonathan Vallat)

Le SHC Rossemaison devra patienter avant d’obtenir un troisième sacre continental. Victorieux en 2001 et 2024, les Rossignols ont pris la 3e place de la Coupe d’Europe d’inline hockey qui s’est tenue de vendredi à dimanche à Bienne. Ils ont remporté la petite finale face aux Allemands des Crash Eagles Kaarst 7-2 dimanche soir pour leur dernier match.

Sur le reste du week-end, le SHCR a pris la 3e place de son groupe dans lequel il a connu deux victoires, un nul et une défaite. Il a ensuite remporté son quart de finale contre les Danois de Gentofte Starz 4-2, mais s’est incliné en demies face aux Vikings danois de Copenhague sur le score de 7-4, malgré une belle remontée en fin de match.

Le meilleur compteur jurassien de cette Coupe d’Europe est Arnaud Neukomm avec un total de six buts marqués et six assists en sept rencontres. L’hôte du tournoi, l’IHC Bienne, qui évolue en deuxième division suisse, a quant à lui pris le 8e rang final.

Retrouvez une galerie photos du SHCR à Bienne ici. /cra


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