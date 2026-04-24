Le Forum Biwi célèbre ses 10 ans

C’est un écrin qui fait à présent partie du décor à Rossemaison. Le Forum Biwi a été officiellement inauguré le 24 avril 2016, soit il y a dix ans jour pour jour. Pour marquer le coup, le SHC Rossemaison, principal locataire et gestionnaire de l’infrastructure, organise ce vendredi une soirée festive.

Le multiple champion de Suisse d’inline hockey bénéficie d’un outil de travail de qualité depuis dix ans. « Cela a apporté de la dynamique pour le club. (…) Cela a aussi apporté un plus pour le développement du inline hockey en général », salue le président du club Pascal Turberg, qui était déjà à la barre du SHCR au moment du déménagement dans le Forum Biwi. L’homme fort du club souligne que le revêtement en parquet offre, par ailleurs, une véritable plus-value en termes de vitesse d’exécution, de rapidité du jeu et de qualité du jeu. Ces éléments ont confirmé Rossemaison comme place forte de cette pratique sportive à l’échelle nationale et même internationale.