Le Forum Biwi célèbre ses 10 ans

L’infrastructure avait été inaugurée le 24 avril 2016 à Rossemaison. Le club d’inline hockey ...
Le Forum Biwi célèbre ses 10 ans

L’infrastructure avait été inaugurée le 24 avril 2016 à Rossemaison. Le club d’inline hockey l’utilise quotidiennement et salue un écrin qui a permis un certain développement.

Le Forum Biwi à Rossemaison offre un cadre de grande qualité pour la pratique du inline hockey. Le Forum Biwi à Rossemaison offre un cadre de grande qualité pour la pratique du inline hockey.

C’est un écrin qui fait à présent partie du décor à Rossemaison. Le Forum Biwi a été officiellement inauguré le 24 avril 2016, soit il y a dix ans jour pour jour. Pour marquer le coup, le SHC Rossemaison, principal locataire et gestionnaire de l’infrastructure, organise ce vendredi une soirée festive.

Le multiple champion de Suisse d’inline hockey bénéficie d’un outil de travail de qualité depuis dix ans. « Cela a apporté de la dynamique pour le club. (…) Cela a aussi apporté un plus pour le développement du inline hockey en général », salue le président du club Pascal Turberg, qui était déjà à la barre du SHCR au moment du déménagement dans le Forum Biwi. L’homme fort du club souligne que le revêtement en parquet offre, par ailleurs, une véritable plus-value en termes de vitesse d’exécution, de rapidité du jeu et de qualité du jeu. Ces éléments ont confirmé Rossemaison comme place forte de cette pratique sportive à l’échelle nationale et même internationale.

Pascal Turberg : « Cela rend quand même le sport différent. »

Ecouter le son

Et les autres ?

L’emménagement du SHC Rossemaison dans cet écrin a permis aussi au club d’organiser plusieurs événements majeurs, de portée internationale. En tant que locataire d’une installation qui appartient à la Commune, le SHCR vit avec certaines contraintes : « C’est une charge financière importante », reconnait Pascal Turberg qui coupe court en ajoutant que « le jeu en vaut la chandelle », alors que ses nombreuses équipes occupent la halle tous les jours. D’autres locataires s’ajoutent parfois, comme des clubs régionaux de différents sports. Le Volleyball Franches-Montagnes avait notamment utilisé cette salle. Il y avait notamment disputé la Coupe d’Europe. Pascal Turberg s’en souvient : « C’est extraordinaire de se dire que Galatasaray est venu jouer ici », sourit un président heureux de bénéficier d’une telle infrastructure. /mle-rce


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Rossemaison domine le derby face à Buix

Rossemaison domine le derby face à Buix

Inline hockey    Actualisé le 23.04.2026 - 12:34

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 23.04.2026 - 10:18

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Inline hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 00:00

Reprise à trois Jurassiens en Ligue A d’inline hockey

Reprise à trois Jurassiens en Ligue A d’inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 17:14

Articles les plus lus

Le SHC Rossemaison soulève un premier trophée cette année

Le SHC Rossemaison soulève un premier trophée cette année

Inline hockey    Actualisé le 14.03.2026 - 17:43

Reprise à trois Jurassiens en Ligue A d’inline hockey

Reprise à trois Jurassiens en Ligue A d’inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 17:14

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Inline hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 00:00

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 23.04.2026 - 10:18

Le SHC Rossemaison laisse filer son titre de champion de Suisse

Le SHC Rossemaison laisse filer son titre de champion de Suisse

Inline hockey    Actualisé le 15.11.2025 - 20:31

Le SHC Rossemaison soulève un premier trophée cette année

Le SHC Rossemaison soulève un premier trophée cette année

Inline hockey    Actualisé le 14.03.2026 - 17:43

Reprise à trois Jurassiens en Ligue A d’inline hockey

Reprise à trois Jurassiens en Ligue A d’inline hockey

Inline hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 17:14

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Inline hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 00:00

Le SHC Rossemaison dos au mur

Le SHC Rossemaison dos au mur

Inline hockey    Actualisé le 09.11.2025 - 10:21

Le SHC Rossemaison s’offre un acte décisif

Le SHC Rossemaison s’offre un acte décisif

Inline hockey    Actualisé le 09.11.2025 - 20:28

Le SHC Rossemaison laisse filer son titre de champion de Suisse

Le SHC Rossemaison laisse filer son titre de champion de Suisse

Inline hockey    Actualisé le 15.11.2025 - 20:31

Le SHC Rossemaison soulève un premier trophée cette année

Le SHC Rossemaison soulève un premier trophée cette année

Inline hockey    Actualisé le 14.03.2026 - 17:43