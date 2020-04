Coureurs et cyclistes n’en découdront pas lors du Tour de R’beutz cette année. L’étape du Trophée jurassien de course à pied et VTT qui devait se tenir les 5 et 6 juin à Rebeuvelier est annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs ont pris cette décision lundi soir.

Le comité d’organisation donne rendez-vous aux athlètes les 4 et 5 juin 2021. Le départ se fera alors pour la première fois depuis la nouvelle halle polyvalente de Rebeuvelier. /mmi-comm