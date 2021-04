Le Tour de R’beutz à la trappe

Le Trophée jurassien ne fera pas escale au pied du Raimeux cette année. Les organisateurs du Tour de R’beutz ont décidé de jeter l’éponge. Ils font part, ce mercredi, de leur décision d’annuler la mouture 2021 de leur épreuve. Elle était prévue les 4 et 5 juin avec une manche du TJ tant en course à pied qu’en VTT. Le comité d’organisation évoque les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. Il avait déjà pris la même décision l’an dernier. Le Tour de R’beutz donne déjà rendez-vous aux sportifs les 10 et 11 juin de l’an prochain. /comm-msc