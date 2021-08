Un Tour du Val Terbi mais pas de Valterbimania

Le Tour du Val Terbi est maintenu et la Valterbimania passe encore une fois à la trappe. La 46e édition de la course à pied aura lieu le mercredi 15 septembre à Montsevelier. Les organisateurs l’ont annoncé dimanche. Le départ sera donné à 19h pour la course principale avec son tracé de 10,3 km inchangé depuis sa création. L’accès aux courses pour les participants et le public se fera sans pass sanitaire. Les inscriptions pour cette manche du Trophée jurassien sont ouvertes. La 22e édition de la course VTT, la Valterbimania a, elle, été reporté à 2022. Elle est annulée pour la deuxième année consécutive. /comm-tri