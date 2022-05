La première manche du Trophée jurassien pour Jérémy Hunt

Jérémy Hunt s’offre la première manche du Trophée jurassien de course à pied. L’Ajoulot a remporté la Narcisses run samedi à Damvant. Il a avalé les 8,8 km du parcours en 31’23’’. Il devance d’un peu plus de 2’ ses deux poursuivants, Michael Morand de Court, et Mickael Marti de Sonceboz, qui ont terminé à égalité.

Chez les dames, Romane Gauthier a décroché la victoire. La coureuse du Noirmont a réalisé un temps de 38’36’’. Elle a terminé 13’’ devant la Vadaise Morgane Crausaz. Vanessa Aellig, de Bassecourt, a pris le 3e rang à plus de 3’ de la vainqueure.





Victoires ajoulotes sur le long tracé

Sur le parcours de 16 km, le Bruntrutain Philippe Beuret s’est imposé en 1h7’30’’ devant les Franc-Montagnards Jean-Luc Choffat (+3’24’’) et Livio Pagani (+5’46’’). Coté féminin, la victoire est allée à Maryline Vuillaume de Rocourt avec un chrono de 1h22’32’’. Elle a devancé l’Ajoulote Juliane Fleury (+5’20’’) et la Vadaise Magali Gogniat (+7’02’’). Tous les résultats ici. /nmy