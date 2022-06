Pas de surprises au Tour de R’beutz

Les favoris répondent présents lors de la 2e manche du Trophée jurassien de course à pied. Les têtes de proues régionales Jérémy Hunt et Odile Spycher ont remporté le Tour de R’beutz vendredi soir. L’Ajoulot a franchi la ligne d’arrivée à Rebeuvelier avec un chrono de 50’ au terme des 13 km du nouveau parcours de l’épreuve qui faisait son retour après trois ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19. Il a devancé le Vaudois Dorian Marchal de 1’08’’ et le Vadais Léandre Monnerat de 7’11’’. La Franc-Montagnarde Odile Spycher a, elle, signé un temps de 59’48’’. La Noirmonière Romane Gauthier +1’16’’ et Morgane Crausaz +1’56’’ de Bassecourt complètent le podium. Plus de 150 coureurs se sont élancés sur le parcours principal. /emu