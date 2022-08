Rendez-vous sport : Les championnats d’Europe d’athlétisme

C’est une nouvelle chronique de La Matinale, tous les lundis dès 8h15 : Rendez-vous sport, l’actualité sportive vue par un invité. Et ce lundi, on prend la direction de Munich puisque le rideau est tombé dimanche soir sur les Championnats d’Europe d’athlétisme. Marie Ceriani, envoyée spéciale à Munich, a dressé le bilan des performance suisses, alors que la délégation helvétique a ramené six médailles de son périple bavarois. Ditaji Kambudji a remporté le bronze sur 100m haies, sa sœur Mujinga s’est parée d’or sur 200m et d’argent sur 100m, Ricky Petrucciani a glané l’argent sur 400m, l’argent aussi pour Simon Ehammer sur le décathlon et Annik Kälin s'est parée de bronze en heptathlon. /mmi