Gilles Bailly et Romane Gauthier vainqueurs à la Tour de Moron

Deux athlètes régionaux inscrivent leur nom au palmarès du Trophée de la Tour de Moron. Gilles Bailly a remporté ce dimanche cette épreuve de course à pied sur 11,8 kilomètres. L’athlète de Perrefitte a avalé la distance en 57’06’’, avec 1’27’’ d’avance sur l’Ajoulot Philippe Beuret et 2’15’’ sur le Bâlois Flurin Leugger. Chez les dames, la victoire est revenue à la Taignonne Romane Gauthier qui a parcouru la distance en 1h07’17’’. Elle a pris le meilleur sur ses deux poursuivantes, la Fribourgeoise Manuela Traina (+1’57’’) et la Soleuroise Yvonne Holderegger (+2’53’’). /mle