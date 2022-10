Le Trophée jurassien couronne ses rois et ses reines

Le Trophée jurassien a rendu son verdict dimanche à l’occasion des courses du Tabeillon, 8e et dernière épreuve de la saison. En VTT, les champions sont les mêmes que l’an dernier : Andy Kläy et Marine Schaller. L’habitant de Mettembert a fait coup double dimanche à Glovelier. Il a conservé son titre et a remporté la course de 14 km. Chez les dames, la vététiste de Bassecourt garde sa couronne, sans avoir pris part à la dernière épreuve. C’est la Neuchâteloise Chrystelle Baumann qui a gagné les courses du Tabeillon. Notez que Les Vadais ont remporté les deux dernières éditions, en 2019 et 2021. Il n’y avait pas eu de Trophée jurassien en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.





Le trophée pour Philippe Beuret et Morgane Crausaz en course à pied

Le Bruntrutain Philippe Beuret a remporté le Trophée jurassien en course à pied. Il n’a pas participé à l’étape de Glovelier. L’épreuve est revenue au Zurichois Rico Pünter. Dans la catégorie féminine, Morgane Crausaz de Pleigne s’adjuge le classement général, après sa 2e place l’an dernier. Elle a aussi été la plus rapide sur le tracé du Tabeillon. Les résultats complets des courses du Tabeillon sont à retrouver ici. /nmy