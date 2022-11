Rendez-vous sport : la Route du rhum

La reine des courses à la voile transatlantiques en solitaire sera finalement lancée ce mercredi. La Route du rhum, qui se déroule tous les quatre ans, relie la Bretagne à la Guadeloupe, soit plus de 6’500km. Les meilleurs marins devraient mettre environ une semaine pour y parvenir. Et la Route du rhum a vécu cette année une première dans son histoire : le report du départ, initialement prévu dimanche, en raison de mauvaises conditions de navigation. Christian Bex, journaliste spécialiste de voile qui couvre la Route du rhum depuis plus de 30 ans, était l’invité de Rendez-vous sport. « Depuis 1978, la Route du rhum est partie contre vents et marées. Les temps changent. Avant, les bateaux pouvaient affronter plus facilement la tempête », explique Christian Bex.