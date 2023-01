Rendez-vous sport : la riche année 2023

L’année sportive s’annonce intense autant dans la région qu’au niveau international. De nombreux événements l'animeront ces prochains mois. Le Rendez-vous sport de La Matinale a proposé un coup de projecteur ce lundi. Dans la région, les yeux seront braqués régulièrement sur la Raiffeisen Arena, avec l’espoir du maintien pour le HC Ajoie. L’enceinte ajoulote accueillera également ce printemps sa première manifestation sportive internationale avec le Championnat du monde de hockey sur glace des moins de 18 ans. Les amateurs de football de la région, eux, lorgneront avec intérêt vers la Blancherie avec le souhait que les SR Delémont retrouvent la 3e division helvétique. Et puis, le Jura rayonnera sur la scène nationale et internationale grâce à de nombreux athlètes, tels que Yannis Voisard, Jephté Vogel, Grégoire Saucy, Jade Surdez, Steve Guerdat et Audrey Gogniat.





Une saison de ski historique, bataille sur deux roues et la raquette à la main

Le sport s’appréciera tout au long de l’année à l’échelle internationale, avec plusieurs événements qui retiendront l’attention. Commençons par le ski alpin… Mikaela Shiffrin pourrait battre le record de victoires en Coupe du monde d’Ingemar Stenmark ces prochaines semaines, alors que Marco Odermatt pourrait, lui, battre le record de points en Coupe du monde sur une saison détenu par Hermann Maier. Sur les routes, on s’attend à de belles batailles tant sur le Giro que sur le Tour de France et la Vuelta, alors qu’en tennis la jeune garde veut continuer à donner du fil à retordre à Rafael Nadal et Novak Djokovic qui, eux, souhaitent continuer à écrire leur légende. Notons encore que 2023 sera année de Coupe du monde pour le basketball, le rugby et le football féminin. /mmi-mle