Morgane Crausaz prend un nouveau virage

Morgane Crausaz s’attaque au trail et au marathon. Pour la première fois de sa carrière, l’athlète jurassienne participera à la mythique course Sierre-Zinal en août et courra un marathon en novembre à New York. A 30 ans, elle veut se lancer de nouveaux défis et « voir autre chose » après avoir accumulé les courses d’une dizaine de kilomètres et avoir usé ses baskets sur les tracés de la région. « Je n’ai pas fait le tour des courses régionales », tient-elle à souligner, mais elle veut prendre ce nouveau virage pour réorienter sa carrière. Ainsi, le public aura très peu l’occasion de voir Morgane Crausaz sur les manches du Trophée jurassien. En effet, la jeune femme a dû adapter sa préparation à ses nouveaux objectifs. Elle s’entraine toujours environ six fois par semaine mais avale des distances plus conséquentes et parcourt des tracés avec davantage de dénivelé. Si elle va découvrir de nouvelles courses et devoir appréhender de nouveaux efforts, Morgane Crausaz demeure ambitieuse et espère « bien figurer » tant lors de la course valaisanne que dans la ville américaine.