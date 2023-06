Rendez-vous sport : les championnats jurassiens d’athlétisme

L’athlétisme jurassien a investi La Blancherie ce week-end. Les championnats jurassiens et neuchâtelois se sont disputés à Delémont. Rendez-vous sport en a profité pour prendre le pouls de la discipline dans la région avec Christel Lachat, présidente de l’Association jurassienne d’athlétisme. « L’athlétisme se porte bien, on a pas mal d’élites à un bon niveau, après il y a un petit peu un creux chez les cadets, explique-t-elle. Nos fers de lance sont souvent dans le sprint. On a aussi quelques bons lanceurs ». Concernant les infrastructures à disposition des athlètes jurassiens, Christel Lachat estime : « On est vraiment gâté dans le Jura. On a un beau stade à Alle, un beau stade à Delémont ». Deux objectifs d’avenir sont mis en avant par la présidente : « Les clubs collaborent. Certains athlètes s’entraînent dans un autre club tout en gardant leur licence dans leur club. On aimerait faire encore plus à l’avenir ». Selon elle, il faut également « qu’on forme un peu plus de jeunes. Très peu aiment la compétition, il faut leur donner envie ». /mmi-mle