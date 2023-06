Tobias Buchser, le forçat du Trophée jurassien

Il y a eu les 12 travaux d’Hercule, il y a désormais les 15 étapes de Tobias Buchser. L’athlète de Court veut participer à toutes les manches du Trophée jurassien cette année. Et c’est bien parti. Le sportif de 28 ans n’a pas manqué l’une des 5 premières épreuves du début de saison, tant en course à pied qu’en VTT. Mieux encore, il empile les bons résultats : 3e de la Narcisses Run, 3e du Tour de R’beutz en course à pied et 6e le lendemain en VTT, 10e de la Race Bike Cho et 3e de la Course des Franches. « Je me suis vraiment mis au sport en 2021, de base en VTT. J’ai fait une ou deux courses à pied en fin de saison avec de meilleurs résultats qu’en VTT, mais je n’avais pas envie d’arrêter le VTT, dit-il pour expliquer son défi. Ça me motive de faire les deux ».