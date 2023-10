Rendez-vous sport : le canicross

Le site du Mont-de-Coeuve a vu passer de nombreux chiens, suivis de leurs maîtres, à toute vitesse ce week-end. La manche finale du championnat de Suisse de canicross a été organisée par la Fédération sportive cynologique suisse. Au classement général, la victoire est revenue à Léane Wyssen de Loversesse en bikejöring (dames) et Séverine Boillat des Breuleux en bikejöring (dames vétérans). La discipline se pratique en courant (canicross), à vélo (bikejöring) ou en trottinette. Le président de la fédération Thierry Charmillot était l’invité de Rendez-vous sport ce lundi pour présenter une discipline encore confidentielle qui compte 150-200 pratiquants en Suisse. « C’est difficile d’amener beaucoup de spectateurs, on est souvent dans des endroits retirés pour éviter de faire du bruit », explique Thierry Charmillot. Alors que la fédération fête ses 25 ans cette année, le bikejöring est de plus en plus populaire au contraire du canicross, ajoute le président. /mmi