Des courses du Tabeillon plus vertes

Un vent nouveau va souffler sur les courses du Tabeillon ce dimanche à Glovelier. L’ultime étape du Trophée jurassien, tant en VTT qu’en course à pied, va s’habiller de vert pour sa 38e édition. Il ne s’agit pas de la couleur des t-shirts souvenirs mais bien d’une orientation prise par le comité d’organisation vers la durabilité. « On tient à provoquer un changement de conscience », souffle le président Xavier Monin. Concrètement, l’épreuve s’est inspirée de la plateforme manifestation-verte.ch. Plusieurs mesures seront mises en œuvre pour « montrer l’exemple ». Le plastique sera ainsi banni de la manifestation au profit de la vaisselle réutilisable, y compris aux ravitaillements. « Ça représentait 2'000 gobelets en carton qui étaient utilisés pour 3 schlucks et jetés directement après », détaille Xavier Monin. Exit également la publicité papier et les fameux t-shirts souvenirs fabriqués de l’autre côté de la planète. Les coureurs recevront cette année un paquet de pâtes produites par les ateliers protégés jurassiens.