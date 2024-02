Rendez-vous sport : le retour de Quentin Juillard

C’est un week-end à marquer d’une pierre blanche pour Quentin Juillard. Après de longs mois de blessure et de rééducation, le pousseur-freineur jurassien a participé à une épreuve de Coupe du monde de bobsleigh. Avec son pilote Cédric Follador, il a pris le 11e rang d’une course disputée en Lettonie. En revanche, Quentin Juillard n’a pas été aligné lors du Championnat d’Europe qui s’est tenu dimanche. Tout n’a pas été facile pour le citoyen de Bassecourt qui est arrivé malade en Lettonie. Il se réjouit toutefois de son résultat : « Je suis satisfait et content », assure-t-il alors qu’il espère être convoqué pour les grandes échéances de la fin de saison, dont le Championnat du monde. Quentin Juillard confirme qu'il tient le bon bout concernant un retour à son meilleur niveau. /mle