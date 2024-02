Sportifs d’élite au garde-à-vous

Ils sont une soixantaine, depuis trois mois et demi, à passer du treillis et bottes de combat au triptyque short – teeshirt – baskets… ou au vélo. « On est quatre coureurs de l’équipe nationale, on a pu rouler ensemble ici au lieu d’être tout seul chez nous. C’est une super occasion de pouvoir progresser, on est dans un super encadrement ici à Macolin », confie le cycliste jurassien Robin Donzé. « On est un peu plus haut en altitude et il y a plus souvent de la neige, mais on a toujours eu du temps pour s’entraîner, un peu moins les trois premières semaines où le programme était plus focalisé sur l’armée. On a pris les vélos avec et on partait d’ici, on ne s’est pas moins entraîné que d’habitude », confie son coéquipier jurassien au sein de l’équipe Tudor, Arnaud Tendon.