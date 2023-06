L’armée de retour à l’Hôpital du Jura

La mission des soldats ? Assurer des soins de base : « On parle d’hygiène, de mobilité et d’alimentation du patient, mais également de gestes un peu plus techniques, tels que des injections, poses de perfusions, prises de sang ou mises en place de pansements », détaille le commandant du Bataillon hôpital 2, le lieutenant-colonel EMG Jérémy Hayoz. Ce dernier relève par ailleurs un changement que l’expérience de la gestion de crise pendant la pandémie de Covid-19 a permis de mettre en place : « Les services d’appui ont eu passablement de demandes de transport et de sauvetage de patients en ambulance, et on a revu nos modèles d’instruction pour être à même de collaborer bien plus dans ce domaine. »