Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Grenade fumigène et affrontements ont secoué la Place d’armes de Bure la semaine dernière.
Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Grenade fumigène et affrontements ont secoué la Place d’armes de Bure la semaine dernière.

Des altercations ont secoué la Places d'armes de Bure. (Photo : Archives). Des altercations ont secoué la Places d'armes de Bure. (Photo : Archives).

Des affrontements entre recrues ont éclaté à la caserne de Bure. Les faits se sont produits la semaine passée, dans la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que la nuit suivante, nous a confirmé Nicolas Fomasi, porte-parole de la Justice miliaire après la publication ce mardi d’un article de 20 minutes.

Les heurts se seraient déroulés entre des fantassins et des grenadiers de chars. L’enquête menée par la justice militaire devra définir combien de personnes sont concernées par ces altercations. La première nuit, du mercredi au jeudi, les faits se seraient passés sur le terrain dévolu à l’infanterie. Une grenade assourdissante aurait été lancée, ce qui pour le moment n’est pas confirmé. Par contre la nuit suivante, une grenade fumigène, dite nébuleuse, a été utilisée. Ces affrontements ont causé quelques blessures très légères. Ces voies de fait pourraient, selon le Code pénal militaire, être poursuivies d’office en fonction des auteurs et de leur grade, nous a confié le porte-parole de la Justice militaire.


Des munitions dérobées

Une enquête a été ouverte et une fouille a été ordonnée l’après-midi même, entre 16h et 19h. Selon l’article du 20 minutes, une trentaine de recrues auraient subtilisé du matériel. Nicolas Fomasi de la Justice militaire précise que sur l’ensemble des munitions retrouvées, seule une infime partie est destinée au combat, la grande majorité est qualifiée de munitions de simulation.

L’enquête devra également définir si les altercations et le vol de matériel militaire sont liés. Le commandement de la Place d’armes de Bure n’a pas souhaité faire de commentaires. /ncp


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