Richard Hauser est le nouveau visage de la place d’armes de Bure

Des liens avec la société civile

Le lieutenant-colonel, tout comme son prédécesseur, mettra un point d’honneur à se fournir auprès des entreprises régionales pour la subsistance de la troupe. Environ 1 million de francs par années sont ainsi dépensés dans l’économie locale. Quant aux interactions avec les autorités politiques, Richard Hauser précise que la soirée des communes est d’ores et déjà agendée au mois d’octobre. Le commandant va alors rencontrer les représentants des communes qui jouxtent la place d’armes. « Je me réjouis de faire leur connaissance », relève le lieutenant-colonel, « je vais garder une communication franche et ouverte ».





« Bure, c’est dur »

Lorsque la recrue Hauser fait son service militaire à Bure en 1995, il était courant de dire « Bure, c’est dur ». « On avait l’appréhension d’y aller », se souvient le militaire. Vingt ans plus tard, il a redécouvert la caserne ajoulote et a été positivement surpris : « c’est aussi le but pour moi quand les formations quittent leur service ici, elles se disent : on était bien à Bure et on se réjouit d’y revenir ».