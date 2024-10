L’armée se prépare aux « pires scénarios » à Bressaucourt

Une entrée contrôlée par des hommes en armes, filtrant l’accès à une piste cernée par plus de deux kilomètres de barbelés et barrières. En 24h, le paisible petit aérodrome de Bressaucourt s’est transformé en base militaire décentralisée occupée par la formation de Transport Aérien 1 (fo TA 1). En bord de piste, un centre de commandement et un centre de contrôle aérien ont été installés dans des containers mobiles. « Ici, c’est comme une mini tour de contrôle, tous les plans de vol sont affichés, toute la partie aérienne est conduite depuis cet emplacement ici », explique le Major Loïc Jecker au milieu des ordinateurs, logiciels de vols et autres cartes projetées.