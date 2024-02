Rendez-vous sport : le BC Courrendlin

Ils manient le volant avec agilité et dextérité. Le Badminton Club de Courrendlin vit une belle saison en 1re ligue. Il pointe en tête du classement à trois journées de la fin de la saison et fait de la promotion son objectif : « C’est important pour nous, ça motive nos joueurs », affirme Marion Varrin, elle-même joueuse et entraîneure au sein du club vadais. D’ailleurs, à l’image de cette dernière, tous les joueurs de la première équipe sont issus de notre région. En raison d’une faible médiatisation, le badminton peine à recruter même si les écoles jouent un rôle important en proposant régulièrement cette pratique, selon Marion Varrin. Cette dernière nuance toutefois et déclare que le BCC dispose de plusieurs jeunes dans ses équipes juniors et que la relève se porte bien… /mle