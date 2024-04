Rendez-vous sport : le ballet sur glace avec Aurélie Bachmann

Une patineuse de la région participe à l’essor du ballet sur glace en Suisse romande. Aurélie Bachmann, 17 ans, habite à Belprahon et est la capitaine de l’équipe de Suisse junior qui participe cette fin de semaine aux Championnats du monde à Bordeaux, en France. Le ballet sur glace est une discipline issue du patinage artistique qui met en avant une grande dimension théâtrale. « Nous sommes notées pour notre technique de patinage et pour notre capacité de jeu », indique Aurélie Bachmann. Aujourd’hui, la pratique est répandue en Suisse romande et l’ensemble de notre équipe nationale junior est composée d’athlètes romandes. La progression est à souligner, selon l’étudiante de 17 ans, qui indique que l’équipe composée d’une vingtaine de patineuses a déjà gagné deux concours cette année. Il y a toutefois encore un certain chemin à parcourir pour concurrencer le gratin mondial formé essentiellement d’équipes françaises et américaines. A Bordeaux, la formation emmenée par Aurélie Bachmann devra tirer son épingle du jeu face à dix autres équipes issues de plusieurs pays… la sportive de Belprahon se réjouit quoiqu’il en soit de défendre les couleurs de la Suisse et de participer à une expérience collective hors du commun. /mle