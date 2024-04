Le Trophée jurassien de VTT se met en jambes

Les deux parcours se veulent donc familiaux et ouverts au plus grand nombre, avec des boucles de 12 et 11 km sur des chemins blancs, totalisant 350 m de dénivelé au maximum. « Ce n'est que du chemin blanc, les purs spécialistes seront peut-être un peu frustrés. On peut faire ces parcours en handbike ou avec une charrette et des enfants. L’idée est d’initier les jeunes, de partir en famille et d’insuffler l’esprit de compétition du Trophée jurassien pour encourager les gens à faire d’autres manches dans la saison », précise Gérard Joliat, qui a imaginé ces tracés.