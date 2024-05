C’est reparti pour le Trophée jurassien

Le Trophée jurassien (TJ) reprend ses droits ce week-end. La Narcisse Run se tient dimanche en Haute-Ajoie et fait office de manche d’ouverture. Avec un départ prévu dès 10h15 à Damvant, les coureurs du TJ auront l’occasion de s’élancer sur un parcours de 8km. Cette saison encore, de nombreux athlètes veulent tirer leur épingle du jeu et parmi eux, Méline Lovis. Active sur les courses de la région depuis deux ans seulement, elle ne cesse de surprendre avec de bons résultats. Avec pour l'instant une deuxième place au général du BCJ Challenge et des podiums à la Course des Franches, à Moutier-Graitery ou encore au Trophée de la Tour de Moron, elle se fait gentiment sa place parmi les meilleures.