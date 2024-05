La première manche du Trophée jurassien pour Jérémy Hunt et Méline Lovis

Jérémy Hunt et Méline Lovis ont levé les bras dimanche à Damvant lors de la Narcisses Run. Cette course à pied comptait comme la 1re manche du Trophée jurassien. L’Ajoulot a dominé les débats, comme l’année dernière, chez les hommes en bouclant le tracé de 8,8 km pour 270 m de dénivelé en 32’19’’. Il a devancé les athlètes de Court Michael Morand de 52’’ et Tobias Buchser de 1’58’’.

Méline Lovis a décroché la victoire chez les dames. Elle a terminé en 41’54’’. L’habitante de Courtételle a devancé l’athlète de Valbirse Alizée Caroli de 1’19’’. Klasina Brunott de Sceut a pris la 3e place à 3’17’’ de la vainqueure.

Sur le parcours de 16,1 km pour 500 m de dénivelé, le Boncourtois Jonas Bonati l’a emporté en 1h10’23’’. Il a devancé Jean-Luc Choffat de Soubey de 19’’ et le coureur de Courtételle Matthieu Bandelier de 57’’. Côté féminin, la victoire est revenue Maryline Vuillaume de Rocourt en 1h23’25’’ avec 5’03’’ d’avance sur l’Ajoulote de Courgenay Lova Cortat et 6’50’’ sur la Bruntrutaine Audrey Fasnacht.

Tous les résultats sont à retrouver ici.