Le temps maussade, concurrent supplémentaire sur le Tour de R’beutz

Une météo peu clémente pour le Tour de R’beutz. La 2e manche du Trophée jurassien s’est tenue vendredi et samedi à Rebeuvelier sous la pluie et sous des températures fraiches. « On n’a jamais vu ça. Le vendredi c’était le déluge et le samedi le parcours VTT était détrempé. Les conditions étaient extrêmes mais les participants ont gardé le sourire », a confié à RFJ la membre du comité d’organisation Laurence Wüthrich.





Jérémy Hunt, encore lui

L’épreuve de course à pied a ouvert le bal. Elle a vu Jérémy Hunt boucler le parcours de 13 kilomètres en 52’03’’. L’Ajoulot s’est imposé avec 1’54’’ d’avance sur le Vaudois Dorian Marchal et 2’00’’ sur le Courtisan Tobias Buchser. Déjà vainqueur de la 1re manche du Trophée jurassien à Damvant, Jérémy Hunt conforte sa place de leader du classement général.

Chez les dames, la victoire est revenue à Charlotte Moerman en 1h03’16’’. La Belge a devancé de 43’’ la Vadaise Morgane Crausaz et de 2'02’’ la locale de l’épreuve Léna Beyeler.





Chrystelle Baumann sur sa lancée en VTT

Vainqueure de la 2e étape des TJ Series à Bassecourt mi-mai, Chrystelle Baumann a été la plus rapide samedi sur le parcours de 25 kilomètres en VTT. La Neuchâteloise a signé un chrono de 1h38’29’’. Elle a relégué ses poursuivantes, les Vadaises Sandra Stadelmann et Léa Schäublin à 16’47’’ et 44’21’’.

Du côté des hommes, Micha Klötzli a pris le meilleur sur ses concurrents. Le Tramelot a avalé les kilomètres en 1h18’55’’. Il a compté 2’55’’ d'avance sur le Vadais Andy Kläy et 5’17’’ sur le Tramelot Timé Liechti.

L’ensemble des résultats du Tour de R’beutz est à retrouver ici. /nmy