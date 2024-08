Les courageux ont dominé le col de Montvoie

Les vététistes et les coureurs ont bravé les pentes du col de Montvoie. La compétition qui compte pour les épreuves de courses à pied et de VTT du Trophée jurassien s’est tenue ce dimanche sur les hauteurs de Fontenais.

Andy Kläy a été le plus rapide sur le tracé VTT de 9,5 km. L’athlète de Mettembert l’a emporté en 27’17’’. Il a devancé Evan Cerf de Seleute de 27’’. La 3e place est revenue à Didier Kläy de Soyhières qui a terminé à 1’16’’ du vainqueur. La victoire est revenue à Christelle Cuenin de Montenol chez les dames en 40’19’’. Elle a battu Mégane Choffat de Cornol et la Taignonne Mavi Garcia. Les deux femmes ont respectivement terminé à 2’25’’ et 2’48’’ de la vainqueure du jour.

Chez les coureurs à pied, c’est Jérémy Hunt qui a dominé les débats. L’Ajoulot a bouclé les 7 kms de la course en 31’7’’. Il a devancé les deux athlètes de Court Michael Morand et Tobias Buchser qui ont pris les 2es et 3es places à 21’’ et à 2’5’’. Léna Beyeler de Rebeuvelier a été la plus forte chez les femmes. Elle a battu le reste du peloton en 38’51’’. Méline Lovis de Courtételle est arrivée 17’’ après la lauréate. Alizée Caroli de Bévilard termine le podium en franchissant la ligne d’arrivée 4’24’’ après la vainqueure.

Les cyclistes sur route avaient aussi l’occasion de s’exprimer sur le col de Montvoie. Après 7 km d’ascension, c’est Luc Marchand de Châtillon qui a gagné chez les hommes en 18’11’’. Sarah André de Bressaucourt s’est offert la victoire féminine en 25’06’’.

Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo