« Rendez-vous sport » : une équipe féminine pour l’Union Jura rugby

Le rugby jurassien s’apprête à vivre une saison historique : pour la première fois, une équipe féminine de l’Union Jura rugby participera au championnat de Suisse, en 2e division. Les joueuses jurassiennes évoluaient auparavant avec un regroupement régional, les Salamanders. Alors que le championnat débute ce samedi à Porrentruy, le président du club Raphaël De Luca était l’invité de « La Matinale » ce lundi. « Elles ont travaillé comme des dingues pour recruter de nouvelles joueuses, pour avoir une identité jurassienne et leur propre équipe jurassienne », raconte le président qui évoque la création de cette nouvelle équipe. Et si le rugby devient si populaire chez les joueuses jurassiennes, c’est avant tout grâce à « l’esprit de camaraderie (…) 99% de celles qui ont essayé une fois sont restées », se réjouit le président. Ce sont donc 25 filles qui vont débuter le championnat de Ligue B ce samedi (13h) à Porrentruy avec pour objectif la « stabilité », selon le comité, « gagner », selon l’équipe. A long terme, il s’agira aussi de former la relève : « On a des problèmes d’infrastructures, des problèmes pour les accueillir », regrette actuellement Raphaël De Luca. L’équipe masculine entamera quant à elle le championnat de Ligue D samedi (15h) avec l’objectif de « viser la promotion en Ligue nationale C le plus vite possible ». /mmi