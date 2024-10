Rendez-vous sport : 50 sommets en 500 jours, un défi « barré »

C’est un défi fou : gravir 50 sommets en 500 jours. L’habitant de Courrendlin Guillaume Barré a lancé le 1er septembre son projet baptisé « Hybrid ». Un défi alpin qui emmènera le jeune homme de 20 ans au sommet du Mont-Blanc et du Cervin notamment. Le Jurassien, invité de « La Matinale » ce lundi, explique sa motivation : « J’aime beaucoup me lancer des défis et beaucoup de gens disent que je suis fou mais moi je ne pense pas ». Celui qui a lancé son défi il y a près de deux mois et a déjà gravi six sommets veut aussi « pousser les gens à sortir de leur zone de confort ». Sa deuxième ascension, en Valais, l’a particulièrement marqué : « Mon deuxième sommet, c’était la Ruinette, à 3'875 m. Je ne m’imaginais pas me retrouver sur une crête de montagne, c’était impressionnant mais j’ai adoré », raconte-t-il. Le temps fort de son défi sera la double ascension du Mont Blanc et du Cervin en quatre jours, « un gros défi physique et technique. J’ai envie d’y être », se réjouit Guillaume Barré qui vise la réussite du défi le jour de votre 22e anniversaire, de quoi s’offrir un beau cadeau. /mmi