« Rendez-vous sport » : le « projet impossible » de Katherine Choong et Jim Zimmermann

Imaginez-vous accompagner la grimpeuse jurassienne Katherine Choong et son compagnon Jim Zimmermann sur une des voies parmi les plus difficiles de Suisse, c’est ce que vous propose le film « L’Envol », réalisé par Nicolas Falquet, primé au Festival international du film alpin des Diablerets et qui sera projeté ce mercredi soir à Cinémont à Delémont (19h30). Les deux grimpeurs, invités de « La Matinale » ce lundi, racontent notamment l’ascension de « Fly », une paroi haute de 550 m, située à Lauterbrunnen et qui atteint la difficulté 8C, un « projet impossible », explique Katherine Choong. Être partenaires de cordée et dans la vie permet « de gérer certains problèmes, on prend moins de pincettes pour dire les choses et on arrive à évoluer plus efficacement », résume Jim Zimmermann. « Ça nous aide beaucoup dans la vie de tous les jours, à réussir à trouver des solutions plutôt que de s’engueuleur. On est obligé d’arriver ensemble au sommet et ne pas s’entretuer mais construire des solutions calmement », abonde Katherine Choong. Le film « L’Envol » sera projeté ce mercredi soir à 19h30 à Cinémont à Delémont et le 13 novembre à 14h30 et 19h30. /mmi