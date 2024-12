« Rendez-vous sport » : deux Jurassiens au Championnat du monde de semi-Ironman

C'est à l'autre bout du monde que deux Jurassiens s'apprêtent à relever un de leur plus grand défi : Yanis Jeannerat et Nathan Gigon prendront le départ du Championnat du monde de semi-Ironman ce dimanche à Taupo en Nouvelle-Zélande. Au programme, 1,9 km de natation, 90 km sur le vélo et un semi-marathon soit 21,1 km. Plusieurs défis seront à relever avant la course, notamment « le décalage horaire » et le voyage : « On reste figé dans un avion, ce n’est pas l’idéal », explique Yanis Jeannerat, triathlète de Montenol établi à Berne qui tentera de « rester en mouvement. J’ai l’idée d’aller courir à l’aéroport à Los Angeles », prévoit-il avant de s’envoler ce lundi.