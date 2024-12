Décès d'Eric Hänni, vice-champion olympique en 1964

Le premier médaillé olympique jurassien a perdu son dernier combat. Eric Hänni est décédé mercredi à l’âge de 86 ans. La Fédération suisse de judo & ju-jitsu l’a confirmé vendredi. Elle évoque un pionnier et une figure centrale du judo national. Le judoka delémontain s’était paré d’argent lors des JO de Tokyo en 1964 au Japon, ramenant à la Suisse la première médaille olympique dans ce sport. La même année, il avait également décroché le bronze aux Championnats d'Europe, consolidant ainsi sa réputation de judoka de classe mondiale. « Cette médaille était inattendue, car il a dû se battre pour participer à ces Jeux olympiques, vu que la fédération ne voulait pas vraiment l’y envoyer. C’est une cagnotte qui a permis à Eric d’y aller. Dans les mois qui ont suivi son retour, le Judo-Club Delémont s’est développé encore plus, il y a eu des dizaines et des dizaines d’inscrits, donc Eric a bien entendu contribué à ce que le judo se développe très bien dans notre canton », explique Pascal Domont, ancien président de l’Association jurassienne de judo et actuel président du Judo-Club Delémont, dont le dojo porte le nom d’Eric Hänni qui en était membre d’honneur.