« Rendez-vous sport » : Jérémy Hunt courra pour le plaisir

Avec la fin de l’hiver, le début de la saison de course à pied se fait sentir. La Bruntrutaine ouvrira le bal dans la région ce samedi à Porrentruy. Une course qui permettra à Jérémy Hunt de se tester : « C’est toujours l’occasion de faire un point sur la forme physique, la vitesse, voir comment le corps réagit », a indiqué dans « La Matinale » le dernier vainqueur du Trophée jurassien. Le coureur de Fontenais veut cette année surtout « prendre du plaisir » et éviter de courir après les résultats, entre ses obligations familiales, son travail et des projets personnels : « Je vais toujours prendre plaisir à courir, mais si je dois zapper une course, il y aura moins de frustration. »