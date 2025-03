« Rendez-vous sport » : le BC Courrendlin se maintient

L’équipe fanion du badminton jurassien assure son maintien en Ligue B. Le BC Courrendlin a été fixé sur son sort ce week-end à l’occasion des derniers matches de la saison. Il termine à la 6e place. La joueuse Marion Varrin, élue top scoreuse de la saison en Ligue B, a dressé le bilan dans « Rendez-vous sport » et évoque une « grande satisfaction ! L’objectif est atteint, le maintien. C’était très intense, tout s’est joué le dernier week-end ». Le néo-promu en Ligue B pourra ainsi « continuer de jouer des matches intéressants et proposer une belle progression pour les jeunes joueurs ». Sur le plan plus personnel, Marion Varrin a atteint la demi-finale du Championnat de Suisse le mois dernier en double dames et double mixte. /mmi