« Rendez-vous sport » : ça va « catcher » à Glovelier

Acrobaties et compétition au programme ce week-end à Glovelier. Le catch sera à l’honneur samedi avec un nouvel évènement organisé par l’Association jurassienne de catch, Catchzone. Catcheurs nationaux et internationaux seront au rendez-vous. « Vue l’affluence de l’année dernière, près de 500 personnes, on s’est dit qu’on était sur la bonne voie », explique le président de Catchzone Luca Mischler. « On appelle ça sport-spectacle. Un bon catcheur doit être sportif, évidemment. Et il faut qu’il sache interagir avec le public qui fait partie intégrante du match », ajoute Bad-Snake de son nom de catcheur. Selon le président, tous les publics peuvent apprécier le spectacle : « On essaie de faire des shows où tout le monde peut comprendre et tout le monde s’amuse. C’est divertissant et amusant sans être violent. C’est un art et on essaie de le maîtriser au mieux ». Parmi les temps forts de samedi, la présence de deux ex-superstars américaines et la mise en jeu de la ceinture de championne de Suisse. La Jurassienne Laura Mischler alias Laura Wellings tentera d'ailleurs de conserver son titre. /mmi