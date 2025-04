Les frères Kläy et Léa Schäublin dominent la 2e manche des TJ Series

Didier Kläy et Léa Schäublin s’adjugent la 2e manche des TJ Series. Avec un chrono de 22’57’’, le vététiste de Soyhières a devancé sur la ligne son frère Andy Kläy mercredi soir à Porrentruy au terme des 10,8 km du parcours pour 268 m de dénivelé. Le Français Tony Perron complète le podium à 1’22’’.

Côté féminin, la Delémontaine Léa Schaüblin a remporté cette épreuve qui compte pour le Trophée jurassien grâce à un chrono de 31’25’’. Christelle Cuenin et Mélitine Gurba ont franchi la ligne ensemble sept secondes plus tard.

Près de 80 athlètes ont pris le départ. Retrouvez tous les résultats ici. /emu