Jérémy Hunt et Vanessa Aellig enlèvent la Narcisse Run

Jérémy Hunt et Vanessa Aellig ont été les plus rapides à travers les champs de fleurs de la Narcisse Run. L’Ajoulot et la Vadaise ont remporté la 3e manche du Trophée jurassien de course à pied dimanche à Damvant. Jérémy Hunt a mis 32’44 pour avalé le tracé de 8,8 km. Il a devancé le Courtisan Michaël Morand de 46’’ et son fils Alexis Morand de 1’35’’. Côté féminin, Vanessa Aellig a signé un chrono de 41’49’’ en Haute-Ajoie. Alizée Caroli de Malleray-Bévilard à 47’’ et Christelle Riat de Glovelier à 2’46’’ complètent le podium. Retrouvez tous les résultats de la Narcisse Run ici. /emu