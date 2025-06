Jérémy Hunt et Morgane Crausaz intouchables au Noirmont

Les années passent, les habitudes restent. Jérémy Hunt et Morgane Crausaz ont conservé leur titre à la Course des Franches qui s’est tenue vendredi soir. Sous la chaleur des Franches-Montagnes, l’Ajoulot a maîtrisé cette manche du Trophée jurassien, lui qui reste particulièrement redoutable sur ce type de parcours aux différentes facettes. L’athlète de 33 ans a avalé les 9,5 kilomètres en 34’45’’. Il a devancé le Courtisan Michaël Morand de 1’15’’ et le fils de ce dernier Alexis de 2’23’’. Il s’agit donc du même podium que lors de la précédente manche du Trophée jurassien, la Narcisses Run à Damvant. Jérémy Hunt et Alexis Morand ont pris les devants dans cette course. Mais l’expérimenté Ajoulot a su faire la différence face au jeune Courtisan : « J’ai attendu une montée qui me va bien pour accélérer le rythme », affirme-t-il. Bien lui en a pris, puisqu’il n’a ensuite jamais lâché son os, malgré une semaine marquée par un déménagement qui lui a pris beaucoup d’énergie.

Chez les dames, il n’y a pas eu de suspense. Très en forme, Morgane Crausaz a encore livré un récital, quelques jours seulement après avoir remporté la Juracime. L'athlète de Courfaivre a couru les 9,5 kilomètres en 41’52’’. Elle a relégué Vanessa Aellig, de Courfaivre elle-aussi, à 4’13’’ et Alizée Caroli, de Bévilard-Malleray, à 5’09’’. « Je suis très contente, surtout après les efforts fournis lors de la Juracime », se réjouit Morgane Crausaz qui compte participer à environ la moitié des courses du Trophée jurassien cette saison. Elle participera aussi notamment à Sierre-Zinal durant l’été. Toutefois, ses priorités ont un peu changé : « Maintenant, je ne cours pas toujours après les secondes. J’essaie de trouver du plaisir et de varier mes courses », conclut celle qui demeure sans véritable concurrence sur les courses escarpées et accidentées du TJ. /mle