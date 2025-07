Un trail anniversaire pour les Courses du Tabeillon

Quarante kilomètres pour les 40 ans des Courses du Tabeillon. Le comité d’organisation de l’événement de course à pied et de VTT, qui se déroule durant le mois d’octobre, innove cette année pour son anniversaire. Il a mis sur pied un trail de 40 km constitué de trois boucles autour du village de Glovelier. Les adeptes de course à pied et de marche ont jusqu’à la fin du mois de septembre pour se mesurer sur ce parcours.

La volonté était de créer un trail qui peut convenir à chacun. « L’idée est que tout le monde puisse y participer. Trois boucles de minimum 10 km sont disponibles et sont faisables en marchant et en courant », indique la présidente du comité d’organisation des Courses du Tabeillon, Romane Lachat. Les participants devront scanner un QR code au départ et à l’arrivée de ce trail situé sur le parking de l’école primaire de Glovelier. « Un classement sera établi mais l’idée est de faire un tirage au sort le jour des Courses du Tabeillon peu importe le temps que mettent les coureurs », explique Romane Lachat.