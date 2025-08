Des Tchérattes disputées ont couronné leurs vainqueurs

Timé Liechti et Cristel Hubacher au sommet des Tchérattes. Le vététiste tavannois a remporté la manche de VTT du Trophée jurassien samedi matin à Epauvillers. Il s'est imposé en 1h32’44’’ après 36 km d'effort. Il a devancé de 1’07’’ le champion de Suisse Andy Kläy qui a dû batailler avec quelques problèmes mécaniques au niveau de la chaîne de son vélo. Le frère de ce dernier, Didier Kläy, a complété le podium à 1’42’’ du vainqueur. Timé Liechti décroche sa première victoire sur une étape du Trophée jurassien après « un début de saison compliqué ». « Ça représente beaucoup. C’est vraiment agréable de pouvoir gagner ici, surtout sur un parcours autant physique », confie le vététiste de 21 ans. D’autant que la pluie de la nuit n’a pas facilité la tâche des coureurs. « Ce matin quand je me suis levé et que j’ai vu qu’il pleuvait, la motivation n’était pas au plus haut. Mais c’est quand même des conditions que j’apprécie et qui rendent la course plus difficile », sourit Timé Liechti.